Gewonde bij steekpartij in flat in Nijmeegse wijk Tolhuis: ‘Hij bloedde als een rund’

Nestgaten verplicht bij elk nieuwbouw­pro­ject in Nijmegen-Noord

9 februari NIJMEGEN - Om dwergvleermuizen, gierzwaluwen en huismussen een woonplek te bieden, is het vanaf dit jaar bij nieuwbouwprojecten in Nijmegen-Noord verplicht om nestvoorzieningen aan de gevel in te plannen. De gemeente gaat zelfs onderzoeken of die nieuwe bouwregels ook doorgevoerd kunnen worden in de rest van de stad.