Gewonde bij woningoverval in Nijmegen

Focus op manga en anime bij The Big Draw Nijmegen; daten en dansen tijdens het tekenen

9 september NIJMEGEN - Tekenfestival The Big Draw Nijmegen is donderdag van start gegaan. Tot en met zondag is er een vol programma met exposities en workshops in de binnenstad. Ook wordt er op straat getekend. De focus ligt dit jaar op een internationale tekenstijl, waarbij het festival manga en anime wil uitlichten.