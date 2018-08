Gewonde in Nijmegen door wapen, twee aanhoudingen

Video Blauwalg jaagt zwemmers weg van Spiegel­waal

2 augustus NIJMEGEN - De doorgaans drukbezochte Spiegelwaal ligt er verlaten bij. De strandjes zijn leeg, het wateroppervlak is rimpelloos. Dat er blauwalg in het stilstaande en langzaam opwarmende water is aangetroffen, lijkt veel zwemmers af te schrikken. Ze willen voorkomen dat ze huidirritatie of andere klachten krijgen en zoeken elders verkoeling, zoals op een van de Waalstrandjes.