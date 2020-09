Gezocht: duizenden kwetsbare ouderen, voor onderzoek naar vaccin dat tegen corona helpt

In totaal 22 ziekenhuizen, waaronder alle universitaire ziekenhuizen, doen aan het onderzoek mee. Het Radboudumc speelt een centrale rol in het onderzoek: daar lopen al langer studies naar het nut van het tbc-vaccin voor wat anders dan enkel tuberculose. Duidelijk is al dat het tbc-vaccin de afweer tegen andere ziekteverwekkers kan verhogen doordat het immuunsysteem een tijdelijke ‘boost’ krijgt . De gedachte is dat het ook kan zorgen dat gevaccineerde mensen minder last krijgen van corona. Het onderzoek richt zich nu op kwetsbare patiënten van 60 jaar en ouder, die worden benaderd om deel te nemen aan de proef via het ziekenhuis waar ze onder behandeling zijn. Bekeken wordt op mensen die het vaccin hebben gekregen minder vaak besmet raken met corona en als ze het toch krijgen er minder ziek van worden.

Eind dit jaar

De proefpersonen worden een half jaar lang gevolgd; idee is om eind dit jaar de eerste resultaten te hebben. Eerder onderzoekt heeft volgens hoogleraar Experimentele Interne Geneeskunde Mihai Netea aangetoond dat het tbc-vaccin ‘in ieder geval veilig is om te geven aan ouderen, en dat het hen kan beschermen tegen diverse infecties’. Het BCG-vaccin, zoals het officieel heet, is het meest toegediende vaccin ter wereld.



Internationaal loopt er ook al een onderzoek naar het nut van het vaccin voor de bestrijding van coronavirus onder 10.000 zorgmedewerkers, waarvan 2.000 uit Nederland. Ook is al in april vanuit het Radboudumc een onderzoek gestart met 1.600 relatief gezonde zestigplussers in Nederland.



Naast het Radboudumc doen ook onder meer ook Rijnstate in Arnhem en het Nijmeegse CWZ mee aan het onderzoek.