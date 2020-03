Gezocht: pand in regio waarin daklozen en verwarde mensen met corona in quarantaine kunnen

Op welke locatie deze ziekenboeg komt, is nog niet besloten. Er wordt gekeken naar panden in Nijmegen, maar een andere plek in de regio kan ook.



Voorwaarde is dat er snel twaalf mensen uit de regio Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel in afgesloten ruimtes kunnen worden verzorgd. Dat aantal moet kunnen groeien naar zestig of zeventig.



,,We willen zo spoedig mogelijk, het liefst al volgende week, een pand beschikbaar hebben”, zegt Ingrid Hendriks, regiomanager bij IrisZorg. ,,Want nu gaat het nog, maar als het virus echt gaat uitbreken, moeten we een plek hebben waar mensen verzorgd kunnen worden. Doorsnee burgers die ziek zijn, gaan thuis in quarantaine, maar dat gaat voor een deel van deze mensen niet.”