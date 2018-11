Gezocht: plan voor duizenden lege kerken

Nijmegen - De komende tien jaar komen duizenden kerken leeg te staan. Sloop is vaak geen optie voor deze karakteristieke gebouwen. Maar je kunt niet van elke kerk een theater of restaurant maken.

Dat je met religieus erfgoed mooie dingen kunt doen is overal in het land zichtbaar. Tal van kerken hebben een tweede leven gekregen als woning, atelier, winkel, buurthuis, restaurant, congrescentrum. Maar de ontkerkelijking gaat nu wel erg snel. Aartsbisschop Wim Eijk voorspelde twee maanden geleden in de Gelderlander dat over tien jaar in zijn bisdom Utrecht waarschijnlijk nog maar tien kerken open zullen zijn.

De komende tien jaar verliezen waarschijnlijk duizenden kerken hun oorspronkelijke functie, zo was zaterdag in de Stevenskerk in Nijmegen te horen tijdens de aftrap van de ‘nationale kerkenaanpak’. Daar beloofde cultuurminister Ingrid van Engelshoven (D66) samen met gemeenten, monumentenorganisaties en kerkgenootschappen zich maximaal in te zetten voor behoud en hergebruik van kerken en kloosters.

Creativiteit nodig

Een groot deel van die gebouwen hebben een monumenten-status, maar ook voor de rest is sloop meestal niet de eerste keus. Mensen voelen zich er vaak mee verbonden, of ze nou religieus zijn of niet. ,,Kerken hebben ook een sociale functie. Maar behoud is alleen mogelijk als zo'n gebouw een nieuwe functie krijgt. Dat vergt veel veerkracht en creativiteit’’, zei Van Engelshoven, even terug in de stad waar ze ooit beleidswetenschappen studeerde.

Restauratie en exploitatie van kerken zijn vaak kostbaar. ,,Daarom ben ik blij dat we deze kabinetsperiode 325 miljoen euro extra uittrekken voor onder meer verduurzaming van cultureel erfgoed. Dat zorgt bijvoorbeeld voor lagere stookkosten’’, aldus de D66-minister.

Emotie gaat voor geld

Gemeenten gaan nu al hun religieus erfgoed in kaart brengen en komen met toekomstvisies daarvoor. Onderzocht wordt hoe de gebouwen duurzamer en beter toegankelijk kunnen worden gemaakt. De minister stelt daarvoor 13,5 miljoen euro beschikbaar.

,,Die grote, katholieke kerken zijn het moeilijkst te verkopen. Zeker als het een monument is en er alleen glas-in-loodramen inzitten’’, weet rentmeester Ruud van Dongen. Hij verkoopt protestantse kerken die overbodig zijn geworden in Gelderland en Zuid-Nederland. Die zijn vaak wat kleiner en liggen daarom beter in de markt. ,,Bij de verkoop van een kerk komen veel emoties kijken. Mijn ervaring is dat kerkelijke gemeenten bij verkoop kiezen voor hergebruik, ook als sloop ze meer geld zou opleveren.’