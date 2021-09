Gezond fastfood als poké bowls, salades en mager vlees zijn booming in Nijmegen, ‘want dat is wat vrouwen willen’

Ad Lansink verliet óók het CDA, maar keerde weer terug: ‘Omtzigt wordt te veel de hemel in geprezen’

10 september NIJMEGEN - Oud CDA-Kamerlid Ad Lansink is zaterdag niet op het CDA-congres in Den Bosch. ,,Ik ben bang dat ik me opwind”, zegt de Nijmegenaar. Het gaat veel te veel over het vertrek van Pieter Omtzigt, zegt de man die zelf ook tijdelijk geen lid was.