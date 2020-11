Gezond wonen doe je in Nijmegen: stad scoort op één na hoogst in groot onderzoek

Steekpar­tij op Graafse­brug volgde op eerdere steekpar­tij, maar verdachte ontkent

26 november De 27-jarige man uit Dordrecht die is opgepakt voor een steekpartij in de bosjes bij de Graafsebrug in Nijmegen, wordt vervolgd voor een poging tot moord of doodslag. Hij stak het slachtoffer 27 augustus in zijn buik en zijn bovenlichaam, mogelijk met de bedoeling om te doden, zo luidt de verdenking van het Openbaar Ministerie. Hij was enige tijd eerder zelf door het slachtoffer gestoken.