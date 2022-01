GGD breidt testcapaciteit snel uit wegens opmars omikron en dalende vraag naar boosterprikken

NIJMEGEN - De GGD Gelderland-Zuid gaat de testcapaciteit snel uitbreiden. Dat is nodig omdat er vanwege de flinke opmars van de omikron-variant van het coronavirus veel meer vraag is ontstaan naar testen.

Delen per e-mail

Het aantal besmettingen loopt de afgelopen dagen snel op richting recordhoogte. Reden waarom de GGD alle zeilen bijzet om dagelijks zoveel mogelijk testen te kunnen afnemen. Tegelijkertijd merkt de GGD in de regio Nijmegen een dalende vraag naar de boostervaccinatie. Daarom is besloten de beschikbare locaties iets anders in te richten.

Van de Biezen naar Jan Massinkhal

Zo wordt het boosteren in Nijmegen vanaf 10 januari meer geconcentreerd in de Jan Massinkhal. Daar zijn twintig priklijnen en is voldoende capaciteit om iedereen die dat wil een boosterprik te geven. Op de locatie De Biezen, waar zowel getest als gevaccineerd wordt, ontstaat daardoor meer ruimte om te kunnen testen.

,,’s Middags blijven we in de Biezen ook vaccineren, maar wie voor 's ochtends een boosterafspraak in de Biezen had staan, heeft bericht gehad dat die naar de Jan Massinkhal moet komen", meldt een woordvoerster van de GGD Gelderland-Zuid. Datum en tijdstip van de afspraak blijven gelijk, alleen de locatie verandert dus.

Mocht iemand onverhoopt het sms-bericht gemist hebben en toch in de ochtend naar de Biezen komen op het afgesproken tijdstip, dan is dat geen probleem. ,,Er is altijd iemand aanwezig die dan toch een vaccinatie kan geven", stelt de woordvoerster.

Testlocatie in Wijchen

In Wijchen heeft de GGD zowel aan de Havenweg als aan de Graafseweg locaties in gebruik. Vanaf 10 januari wordt de locatie Graafseweg volledig gebruikt als testlocatie. Aan de Havenweg kunnen mensen dan alleen nog terecht voor het halen van hun vaccinatie. Ook hier krijgen mensen automatisch een sms-bericht als hun afspraaklocatie veranderd is.