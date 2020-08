GGD in regio zeer druk met contactonderzoek door jongeren die op vakantie corona hebben gekregen

Broers Vreugenhil staan op de politieke barricaden, als het moet: ‘We willen met de voeten in de klei staan’

23 augustus De een is al jaren een luis in de pels in de Brabantse politiek, de ander mag sinds vorig jaar meeregeren in Gelderland. Broers Hermen en Dirk Vreugdenhil zijn allebei Statenleden voor de ChristenUnie, in twee verschillende provincies.