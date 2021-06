GGD: nauwelijks coronabesmettingen na spontaan promotiefeest NEC

Bram Som blij met coronaver­sie Next Generation Athletics: ‘Deze wedstrijd is er puur uit liefde voor de atletiek’

29 mei NIJMEGEN - Het was lang onzeker of het atletiekevenement Next Generation Athletics (NGA) door zou gaan, maar zaterdag is het zover. Atleten kunnen - zoals elk jaar in Nijmegen - een gooi doen naar een (olympische) limiet. Maar voor de rest zal bij deze coronaversie van de NGA alles anders zijn.