GGD: 'Zonder vaccinatie naar Engeland kan'

Radboudumc plaatst ontroerend gedicht over drama Oss: 'Zeg dat het niet waar is'

15:00 NIJMEGEN/OSS - Na het dramatische bakfietsongeluk in Oss van afgelopen donderdag is een 11-jarig meisje met zware verwondingen naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. Bij de medewerkers is het noodlottige ongeval hard aangekomen, zegt internist-oncoloog Ingrid Desar. Ze deelde zaterdag op Twitter een ontroerend gedicht dat op het intranet van het ziekenhuis is geplaatst.