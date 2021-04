GGD’s gaan kijken naar gebruiken van restvaccins voor kwetsbaren: ‘De armen zijn op’

Waarom Gelderse jongeren­tak gelooft in VVD-lei­der Rutte: ‘Ik durf wel tien kratten te zetten op een kabinet met hem als premier’

19 april VVD-leider Mark Rutte ligt onder vuur. Wil zijn jongere achterban hem eigenlijk nog wel? Ja, zeggen voorzitter Xander Somers en secretaris Willem Crooijmans van de JOVD in Gelderland. En nee, echt niet alleen om later nog een fijn baantje in de politiek te krijgen, benadrukken ze.