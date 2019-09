Ghb verwoest het leven van Jelmer (23) uit Nijmegen: ‘Er zijn dagen dat ik liever dood was’

VIDEO Nieuwe expo in De Bastei: de verborgen onderwater­we­reld van de Waal

9:00 NIJMEGEN - Afval op de strandjes, vervuilend plastic in de rivier en schepen die vieze stoffen lozen: het lijkt of de Waal één grote bron van ergernis en vuil is. Niet helemaal waar, zo maakt De Bastei duidelijk in de nieuwe expositie Waal Onder. ,,De rijkdom van de Waal is juist ongekend”, zegt bedenker Bas van Lingen.