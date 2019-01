Gigi D’Agostino en De Kast naar 90's-party in Goffertpark

Dit ga je betalen voor je cappuccino, een biertje en de kapper

12:20 NIJMEGEN - Een colaatje of een cappuccino in het café kost in het nieuw jaar een dubbeltje meer dan voor de jaarwisseling. Tenminste, bij de meeste koffietentjes en cafés in Nijmegen. Gevolg van de btw-verhoging: het lage tarief is van 6 naar 9 procent gegaan. Opvallend: in menig café gaat óók de prijs van een biertje omhoog, terwijl de btw op bier niet stijgt (valt onder het hoge, onveranderde tarief van 21 procent).