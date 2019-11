Gijs wordt Emma: ‘Mag ik daar een serie van maken?’

En toen haar moeder een paar jaar later op Facebook liet weten dat ‘Gijs vanaf vandaag als Emma door het leven gaat’, wist Colette Lukassen uit Nijmegen meteen: dáár wil ik een serie over maken.



,,Het raakte me. Want je weet dat zij een andere periode tegemoet gaat, met onzekerheden. Niet de makkelijkste weg, maar ze heeft geen keuze.”



Een foto van Emma is zondag uitgeroepen tot de beste in de National Geographic Fotowedstrijd 2019. Uit het juryrapport: ‘Het eerste dat je ziet is een mooi kindje. In een elegante, zelfverzekerde pose. Maar toch ook onschuldig. Bijna schattig.’



‘De subtiliteit waarmee het verhaal van de foto wordt verteld, is knap. Want de geportretteerde Emma is geboren als Gijs en dat zie je. De fotograaf heeft dat heel liefdevol in beeld gebracht.’