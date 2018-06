Gilbert huilt warme tranen om zijn in brand gestoken klassieke motor

Het is de zaterdagnacht voor Pinksteren als een agent om kwart over drie de volkstuin van Rutten (50) inloopt. De Nijmegenaar doet met een slaperig gezicht open als er wordt aangebeld, maar is tien seconden later klaarwakker.

Of hij niets mist in de voortuin? In een oogopslag ziet Rutten dat zijn motor, een Honda Sabre V65 uit 1983 is weg. Dat collectors item is enkele minuten daarvoor op de brug bij de Ijpenbroekweg in brand gestoken door opgeschoten jongeren.