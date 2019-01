Gisteren werd een ruitje ingetikt, vandaag brandt de Audi volledig uit terwijl de eigenaar zijn hond uitlaat

Dolblij met klein nieuwjaars­kind­je Mace: ‘het komt allemaal goed hebben de dokters me verteld’

19:41 NIJMEGEN/GRAVE - Mace Ariëns is een van de eerste Nijmegenaren van 2019 hoewel hij zal opgroeien in Grave. Zoon van Jaco (33) en Dominika Ariëns (32) en broertje van Dex (16 maanden). Mace is om 03.31 geboren in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en zal daar nog een tijdje blijven.