Gitaarlegende Slash houdt van flipperen en deze man maakte een kast voor hem

Gitaarlegende Slash was nauw bij het project betrokken. ,,Dan stuurden we hem een appje met een nieuw ontwerp en kregen we binnen een kwartier feedback.”



Jean-Paul is zijn leven lang al gek op flipperen: ,,De mechaniek, de controle van de bal, de uitdaging, zo veel mogelijk punten scoren.” Hij was er zo gek op dat hij tijdens zijn opleiding tot graphic motion designer stage ging lopen bij een grote flipperkastenfabrikant in Chicago.



Op de Guns ’n Roses flipperkast staan onder andere de bandleden, maar ook de concertposter van het optreden in Nijmegen in 2017 staat op de ontwerpen. Op het scherm zijn ook beelden te zien van dat concert.