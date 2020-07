Gladiolen en picknicken op een lege Wedren: ‘Dit is gewoon ontzettend zuur, bizar’

Jongen (16) rijdt met auto 71-jarige vrouw op brommer aan in Nijmegen

16:44 NIJMEGEN - Een 16-jarige jongen heeft maandagmiddag in de 15e straat van de Horstacker in Nijmegen met een auto een 71-jarige vrouw op een brommer aangereden. Omdat het volgens de politie met lage snelheden ging is niemand gewond geraakt.