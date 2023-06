Glazen Huis naar Nijmegen, derde poging is dan eindelijk gelukt

Oude rockers blijven ‘Robbie de beatkapper’ trouw: ‘Na verloop van tijd namen ze hun zonen mee’

Wie in de sixties zijn haar cool wilde, ging naar de kapper in Berg en Dal. Daar had je ‘Robbie de beatkapper’, die het best wat langer wilde laten. Na zestig jaar knippen sluit Rob van der Meer (73) zijn zaakje aan de Oude Kleefsebaan.