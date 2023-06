Glazen Huis van 3FM naar Nijmegen: Mariken moet even verhuizen

Het Glazen Huis telt straks weer drie dj’s: Rob, Sophie en Barend 24 uur per dag te horen vanuit Amersfoort

Sophie Hijlkema, Rob Janssen en kersverse 3FM-dj Barend van Deelen zullen zich van 18 tot en met 24 december laten opsluiten in het Glazen Huis. Het drietal zal vanuit De Nieuwe Stad in Amersfoort zeven dagen lang, 24 uur per dag, live radio maken met maar één doel: zoveel mogelijk geld inzamelen voor Het Vergeten Kind.