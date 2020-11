Glazenwasser Jan Arends staat al meer dan 60 jaar op de ladder

Frank Boeijen geeft zestien concerten in Nijmegen: ‘Ik wil tóch spelen, ook voor 30 mensen’

25 november NIJMEGEN - Frank Boeijen had een coronaproof clubtour gepland. Uiteindelijk mag hij maar voor 30 mensen spelen. Daarom staat hij zestien keer in Doornroosje. ,,Het is ook voor mij een bijzondere belevenis.”