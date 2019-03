Go Short in Nijmegen: kort zonder concessies

‘We are not a single story’, is dit jaar het motto van Go Short. ,,Het geeft aan dat we zo veel verschillend werk laten zien”, zegt festivaldirecteur Kirsten Ruber. ,,Maar ook dat de werkelijkheid niet in één verhaal te vatten is. Wij kiezen voor films met een krachtige, persoonlijke visie.”



Voor de elfde keer is in Nijmegen Go Short. Het festival voor korte film is inmiddels niet alleen landelijk maar ook internationaal toonaangevend. Winnaars van Go Short mogen deelnemen aan competities als de Oscars, de Britse BAFTA’s en sinds dit jaar ook de European Film Awards. Go Short wordt bezocht door programmeurs belangrijke festivals uit de hele wereld omdat ze er interessant filmtalent aantreffen.