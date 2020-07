Goed voorbereid op vakantie in eigen land met lesje dialect van Radboud

Horeca-ondernemer Dennis Dekkers (48): Zo groot, mooi en gek mogelijk

3 juli Dennis Dekkers (48) maakte 25 jaar geleden de carrièreswitch van sportdocent naar horecaondernemer. Zijn ‘t Sfeerhuys bij de witte Looimolen in Nijmegen draait op trouwfeesten, verjaardagspartijen, verenigingsfeestjes. Maar nu even niet. Ondertussen zet hij zich als voorzitter van de regionale branchevereniging in voor al zijn collega’s in de horeca.