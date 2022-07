Goedkope verkoop ‘winkelbier’ Vierdaagse moet aan banden; politici willen actie tegen ‘oneerlijkheid’

Kroegbazen klagen steen en been over de blikjesverkoop. Supermarkten en speciale pop-up-stores zouden daaraan tijdens de Vierdaagseweek fiks verdienen, met als gevolg dat er in de horeca minder drankjes over de toonbank gaan. ,,De omzet in de horeca staat onder druk en dat voelt onrechtvaardig. Ook omdat supermarkten niet meebetalen aan de kosten van de Vierdaagsefeesten”, zegt gemeenteraadslid Sanne Buursink-De Graaf (VVD).