Goedkope webshops nekken FeestXpert: grootste feestwinkel van Nijmegen sluit de deuren

7:05 WEURT - Het is nog altijd niet zeker of jonge ouders en zorginstellingen binnenkort hun luier- en incontinentiemateriaal apart kunnen gaan aanbieden voor de productie van kunststofkorrels en groene energie. De in de wereld unieke ‘luierreactor’ die afvalverwerker ARN in december in werking zette, wordt nog steeds uitgebreid getest.