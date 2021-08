Goffertstadion beklad met anti-vaccinatieleuzen: ‘Balen dit’

Op de rolluiken voor het stadion en in het gebouwtje voor de ticketverkoop staan met graffiti teksten als ‘niemand gaat dood van covid’ gespoten. Tot begin deze maand was het Goffertstadion door de GGD in gebruik als priklocatie voor coronavaccins, met de start van het nieuwe voetbalseizoen is daar nu geen sprake meer van.

Schade

,Balen dit”, verzucht Nick van der Cammen, woordvoerder van NEC. Het vermoeden is dat de daders in de veronderstelling verkeerden dat het stadion nog steeds wordt gebruikt als priklocatie en NEC er niets mee te maken heeft. Het is onduidelijk wie er achter de graffiti zit, vervolgt de woordvoerder.



De Nijmeegse eredivisionist dreigt nu wel voor de kosten op te moeten draaien. Hoeveel de schade is en of de club aangifte van vandalisme doet, is nog onduidelijk: ,,We pakken dit nu eerst intern op.”