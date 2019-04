Goffertweide krijgt nieuw buitensportpark

NIJMEGEN - Tegenover openluchtbad De Goffert in het Goffertpark wordt volop gewerkt aan een nieuw buitensportpark. Het initiatief komt van de broers Michael en Yannick Woerdman, in samenwerking met de gemeente Nijmegen.

Het sportpark staat helemaal in het teken van Calisthenics. Dat is een vorm van outdoor fitness, waarbij turn- en fitnessoefeningen gecombineerd worden voor het trainen van fitness, kracht en flexibiliteit. ,,Er zijn in Nijmegen niet veel plekken waar je buiten kunt sporten en daar wilden wij verandering in brengen”, zegt Michael Woerdman. ,,De gemeente heeft ons goed geholpen bij het realiseren van het sportpark. Ze heeft ons financieel bijgestaan en in contact gebracht met ontwikkelaars.”

Outdoor

Calisthenics is in opkomst in de Nederlandse sportwereld. In Nederland zijn er nu zo rond de 75 outdoor sportparken. In Nijmegen hebben de sportvelden van Brakkenstein een outdoorsportpark en in Lindenholt is er ook een.

Michael en Yannick zijn allebei fanatieke Calisthenicssporters. ,,We komen eigenlijk uit de sportschool, maar we wilden graag buiten sporten. Daardoor zijn we aan de slag gegaan met Calisthenics’’, zegt Yannick Woerdman. ,,We trainen vaak in het outdoorsportpark aan de Drieskensacker in Lindenholt.”

Michael en Yannick hebben in deze sport hun passie gevonden. ,,De sporters die dit doen praten en helpen elkaar tijdens. De openheid van de sport past bij ons’’, vertelt Michael Woerdman.

Begin april is het sportpark af. Wanneer het sportpark opent, is nog niet helemaal zeker. Na de opening geven de twee broers drie maanden lang, iedere week, gratis clinics over hoe je verantwoord sport in het sportpark.