Volgens het college van burgemeester en wethouders zorgen de aanpassingen ervoor dat verkeer van buiten de stad niet meer door het centrum rijdt. Ook krijgen fietsers in de nieuwe situatie - dankzij de aanleg van een breder fietspad dan wel een ventweg - meer ruimte.



Het werk aan de Graafseweg begint zodra de renovatie aan de Waalbrug is afgerond. Dat is naar schatting begin 2021. Het college verwacht dat automobilisten in de nieuwe situatie maximaal vijftien seconden langer onderweg zijn op de Graafseweg.

Quote De Graafseweg wordt nu nog wel eens als snelweg gebruikt. Daar moeten we écht van af.” Harriët Tiemens, Wethouder

Volgens wethouder Harriët Tiemens kent de herinrichting van de Graafseweg veel voordelen: ,,Het komt de verkeersveiligheid en de leefbaarheid ten goede. De Graafseweg wordt nu nog wel eens als snelweg gebruikt. Daar moeten we écht van af.”

Nieuwe fietsoversteek

Ook nieuw: een fietsoversteek ter hoogte van de Cavaljéweg. Daarmee zou de huidige fietsoversteek bij de Verbindingsweg, een kleine honderd meter verderop, komen te vervallen. Ter hoogte van de Verbindingsweg vond twee jaar geleden nog een ernstig ongeluk plaats, waarbij een 31-jarige fietser kwam te overlijden.



Tiemens: ,,De geplande aanpassing heeft ook alles te maken met de veiligheid. De Verbindingsweg is geen logische plek voor fietsers om over te steken.”



De versmalling betekent dat er ruimte komt om aan de bewonerskant van de Graafseweg een breder fietspad of zelfs een ventweg aan te leggen. Dat gebeurt in overleg met de bewoners, zegt Tiemens: ,,Zij hebben daar het best zicht op.”

Eerder werk aan de Graafseweg