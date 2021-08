Graafseweg week langer op slot, afronding werkzaamheden aanzienlijk vervroegd

Het gaat om het stuk tussen de Neerbosscheweg en de Rozenstraat. De Graafseweg ondergaat daar een heuse metamorfose: zo wordt het wegdek deels versmald en komt er meer ruimte voor groen, voetgangers, fietsers en bussen.

De uiteindelijke oplevering van de ‘nieuwe’ Graafseweg kan daarentegen wel aanzienlijk worden vervroegd. Volgens de aanvankelijke planning zou nog de rest van dit kalenderjaar aan de weg worden gesleuteld. Dat werk kan nu, als alles meezit, al in oktober worden afgerond.

,,De afgelopen weken heeft veel werk onder de grond plaatsgevonden”, zegt een gemeentewoordvoerder. ,,Denk aan het vervangen van leidingen en kabels. Ook is een aanzienlijk deel van de Graafseweg inmiddels opnieuw geasfalteerd en zijn nieuwe stoplichten geplaatst. Dat ging allemaal in een hoger tempo dan gedacht. Om al dat werk nu al af te ronden, is besloten één week aan de afsluiting te plakken. Het grote voordeel hiervan is dat de Graafseweg dit najaar niet nogmaals op slot hoeft, met alle overlast van dien.”

Quote Veel mensen zitten nog in de staart van de zomervakan­tie. Daardoor is de verkeers­druk­te nu sowieso minder Woordvoerder, Gemeente Nijmegen

Zomervakantie

Volgens de woordvoerder is het verstandig om nu door te pakken: ,,Want veel mensen zitten nog in de staart van de zomervakantie. Daardoor is de verkeersdrukte nu sowieso minder.”

De afsluiting van de Graafseweg heeft dan ook niet geleid tot grote drukte op nabijgelegen wegen. ,,De eerste dagen was er zo nu en dan wat onrust, mensen moesten soms even zoeken naar de alternatieven. Maar onze indruk is dat alles redelijk soepel is verlopen.”

De afsluiting duurt nu tot en met zondag 29 augustus. Daarna wordt vooral rondom de Graafseweg gewerkt, besluit de woordvoerder. ,,Denk aan het planten van bomen en het bestraten van een nieuwe ventweg.”

Volledig scherm Werk aan de Graafseweg © Jeroen Megens