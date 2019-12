Grapperhaus: Bezit illegaal vuurwerk wordt dure grap

De wetsaankondiging is een reactie op vragen van CDA-Kamerlid Chris van Dam. Van Dam kaartte dinsdag in de kamer de problemen met illegaal vuurwerk aan op basis van berichtgeving in De Gelderlander.



Daaruit bleek hoe simpel het is om via sociale media illegaal vuurwerk te kopen. Het verboden zware Cobra 6-knalvuurwerk was in mum van tijd gekocht via de anonieme chatapp Telegram.



Van Dam ergerde zich onder meer aan de lichte straffen die het Openbaar Ministerie (OM) volgens de eigen richtlijnen oplegt bij bezit van een aanzienlijke hoeveelheid van ‘zulke bommen’. Volgens Van Dam legt het OM een werkstraf op wanneer iemand ‘ongeveer honderd van die dingen op zak heeft’, in plaats van een gevangenisstraf.



,,Als je één vuurwapen op zak hebt - waarvan de vraag is of die gevaarlijker is dan zo’n bom die alle kanten op ontploft - zit je al zes maanden in de gevangenis, is de eis.’’