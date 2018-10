Grapperhaus laat duikerloos Gelderland-Zuid ongemoeid

NIJMEGEN - Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is niet van plan om de regels omtrent duikteams binnen veiligheidsregio's aan te scherpen. Op dit moment hebben alle brandweerteams in Nederland duikers, behalve die in Gelderland-Zuid en Brabant-Zuidoost. Onverantwoord, vinden deskundigen en CDA-Kamerlid Chris van Dam.

Van Dam stelde eind augustus Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving in deze krant, over het ontbreken van een duikteam bij de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers stelde toen dat drenkelingen in Nijmegen en omstreken een minder grote kans hadden om tijdig gered te worden dan elders. ,,Het maakt voor je overlevingskans dus heel veel uit waar in Nederland je te water raakt", aldus de VBV.

Minister Grapperhaus liet gisteren weten niet in te grijpen bij de twee veiligheidsregio's die geen duikers hebben. De minister benadrukt dat de keuze met betrekking tot duikteams een afweging is van het bestuur van de veiligheidsregio, en dat het niet aan Den Haag is om te beslissen of een veiligheidsregio duikers heeft of niet. Wel stelt Grapperhaus dat 'een waterrijke geografie wordt meegenomen bij het opmaken van het regionale risicoprofiel' door de besturen.

