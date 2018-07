Gras Goffertstadion is groene oase binnen woestijnsteppe

Twaalf uur sproeien

In het Goffertstadion staan de sproeiers zo'n twaalf uur per dag aan. Afgelopen seizoen is de grasmat van de Nijmeegse eerste divisionist bekroond tot het beste veld van de Jupiler League. En er is veel aan gelegen die reputatie in stand te houden. Van Benthum: ,,We hebben de grasmat in twaalf sectoren verdeeld. Ieder uur besproeien we een andere sector. Daardoor blijft de grasmat mooi groen. We houden de sproei-installaties op dit moment extra in de gaten, zodat we meteen kunnen ingrijpen als er eentje even hapert.’’