Gratis 24 uursopvang van kinderen in Nijmegen van start, ook Achterhoek is er klaar voor

Mensen die de komende tijd dag en nacht moeten werken in het ziekenhuis kunnen vanaf maandag rekenen op gratis 24 uurskinderopvang in de regio Nijmegen. Ook in de Achterhoek wordt 24 uursopvang voorbereid.

Kinderopvangorganisatie Kion start vanaf maandag op twee locaties met continue bezetting voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dat zijn Jump in Nijmegen-Noord en Dribbel in Molenhoek. Ook de organisaties Nannies CWZ en Kinderopvang Heyendael werken aan kinderopvang de klok rond.

Vitale beroepen

,,We geven daarmee gehoor aan de oproep van de rijksoverheid”, zegt Eddy Brunekreeft, bestuurder bij Kion. ,,Mensen die werken in de gezondheidszorg of in andere vitale beroepen, moeten er gerust op kunnen zijn dat hun kinderen goed verzorgd worden.”

De gezondheidszorg in Nederland zal de komende weken alle zeilen moeten bijzetten om iedereen die ziek wordt van het corona-virus te verzorgen. Naar verwachting zijn alle artsen en verpleegkundigen nodig. Ook op andere plekken in de samenleving is het belangrijk dat mensen hun werk kunnen blijven doen.

Grootste aanbieder

Als meer ouders zich aanmelden, breidt Kion het aantal locaties uit. De organisatie is de grootste aanbieder van kinderopvang in de regio met vestigingen in Nijmegen, Mook, Beek-Ubbergen, Overasselt, Druten, Horsen, Beneden-Leeuwen, Oosterhout en Lent.

Ook ouders die hun kinderen normaal niet bij kion laten opvangen, kunnen er terecht. Ze hoeven niet te betalen voor deze noodopvang. Op de website van Kion staat informatie over aanmelding en wie voor deze opvang in aanmerking komen.

De andere locaties van Kion blijven gewoon open voor ouders met een cruciaal beroep die gebruik moeten maken van de reguliere opvang.

Druk bezig

Afgelopen weekend was KION druk bezig met het inrichten van de locaties en het regelen van medewerkers. ,,We roepen medewerkers op zich vrijwillig te melden”, zegt Brunekreeft. ,,Ze gaan in drie diensten werken.”

Het opzetten van deze extra opvang is afgelopen dagen geregeld. Brunekreeft: ,,Ik ben best trots op onze organisatie. Iedereen heeft zich ingezet om dit snel voor elkaar te krijgen. Onze medewerkers tonen zich betrokken en hebben verantwoordelijkheidsgevoel. Die houding tref ik ook bij de ouders.”

Nog geen gebruik van gemaakt