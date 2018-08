Gratis picknick op Waalbrug in 24 minuten uitverkocht

update Nijmeegse huizenblok­ken zonder water, Vitens plaatst watertap­punt

13:22 NIJMEGEN - Onder de Okapistraat in Nijmegen is dinsdagochtend een waterleiding gesprongen. Daardoor zaten zestien huizen in de buurt ongeveer anderhalf uur zonder water. Rond 13.00 uur was de breuk hersteld en kwam er weer water uit de kraan.