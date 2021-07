Gratis testen voor vakantie of feestje: hoe zit dat, en waar kun je terecht?

Helicon-scho­len in Nijmegen krijgen nieuwe naam: Yuverta

7 juli NIJMEGEN - De twee Helicon-scholen in Nijmegen krijgen vanaf 1 augustus een nieuwe naam: Yuverta. De scholen gaan per die datum op in een nieuwe, grotere organisatie met 53 scholen in Midden- en Zuid-Nederland. De nieuwe organisatie telt 12.000 vmbo-leerlingen, 8800 mbo-studenten en 2000 medewerkers.