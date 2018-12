Green Capital Nijmegen worstelde met imagoprobleem

Veel kritiek

Veel lezers zijn bovendien boos over het prijskaartje dat aan Green Capital hangt. Halverwege het jaar kwam er bovenop de 1,4 miljoen die was begroot nog eens een half miljoen. Samen met de bijdrage van de provincie ging er 3 miljoen euro naar Green Capital. Volgens de gemeente is elke cent goed besteed, want naar eigen schatting leverde Green Capital een economische waarde van 10 miljoen euro op. Of dit klopt, moet blijken uit de evaluatie die in januari klaar is.

Geen verrassing

,,In mijn beleving was het een grote happening", zegt wethouder Harriët Tiemens. ,,Het jaarprogramma telde meer dan 200 evenementen. Er gebeurde dus elke werkdag iets.” Het was niet alleen een feest voor bestuurders en genodigden van de gemeente, volgens haar. ,,Ze waren er wel, ja. Het is simpel: bobo’s heb je nodig om dingen te regelen voor je stad. En een aantal activiteiten was ook niet bedoeld voor burgers, of bobo's, maar voor ambtenaren en professionals uit het bedrijfsleven. Met de groene challenges zijn we in alle wijken geweest.”