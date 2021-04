Grensregels met Duitsland kunnen lang gaan duren, ook lage besmettingscijfers zeggen niet alles

Welke regels gelden er nu eigenlijk precies?



Bij binnenkomst in Duitsland geldt de verplichting om een actueel negatief testbewijs bij je te hebben. Ook bestaat er voor het binnenreizen van Duitsland vanuit Nederland een registratieplicht op www.einreiseanmeldung.de



De regel geldt niet voor mensen die op doorreis zijn, maar wanneer er sprake is van een doorreis, is volgens Euregio Rijn/Waal niet duidelijk. ,,Als je bijvoorbeeld aan het fietsen bent en een stukje door Duitsland komt, geldt het dan’’, vraagt ook de woordvoerder van het grensoverschrijdende samenwerkingsverband van overheden zich af.



,,Wij houden voorlopig de strenge kant aan, dus fietsen door Duitsland geldt niet als doorreis.’’



Wat volgens de Duitse politie wel als doorreis geldt, is als het een logische route is als mensen bijvoorbeeld in Winterswijk werken en via Duitsland naar hun huis in Nijmegen rijden. De uitzondering op de regel geldt ook voor personen die beroepshalve grensoverschrijdend personen, producten of goederen vervoeren.



De negatieve coronatest dient officieel te zijn: een PCR-test zoals de GGD’s die bijvoorbeeld afnemen of een sneltest of zelftest die afgenomen is onder toezicht van vakkundig personeel. ,,Dat is denken wij met opzet vaag geformuleerd’’, stelt de woordvoerder. Bij de Euregio zelf denken ze dat het testen onder leiding van een BHV’er voldoet.



De test mag hooguit 48 uur voor het binnenreizen afgenomen geweest zijn. Behalve voor grenspendelaars, waarvoor maximaal 72 uur geldt tussen testen en Duitsland binnenreizen. En die 72 uur geldt ook voor mensen die minstens twee keer per week over de grens een naaste verwante bezoeken.