Griep leidde mogelijk tot ramp: 'Vooral ouderen overleden, daar lijken we ons niet druk over te maken'

Een ramp van ongekende omvang, dat is het in de kern, vindt griepdeskundige Ted van Essen. In het afgelopen griepseizoen 2017-2018 stierven er 9500 mensen méér dan anders, nooit eerder lag de 'oversterfte' zo hoog. ,,Let wel: je kunt nooit met zekerheid zeggen dat die 9500 allemaal aan de griep zijn overleden. Dat wordt niet eenduidig geregistreerd. Daarom zeggen we: het zijn de extra doden die tijdens de griepepidemie zijn gevallen. In theorie kunnen het allemaal ouderen zijn die bij het schaatsen door het ijs zijn gezakt en zijn verdronken. Maar het is natuurlijk zeer aannemelijk dat een groot deel van deze extra sterfte wel degelijk te koppelen is aan de griep.''