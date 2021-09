Griepprik en derde coronaprik tegelijk? Radboudumc doet onderzoek onder 60-plussers

Die studie start de komende maand en wordt gefinancierd door het rijk. Idee is dat de mate waarin coronavaccins beschermen tegen een infectie met het virus in de loop der tijd afneemt. Dat betekent dat kwetsbare mensen mogelijk een derde prik nodig hebben, een zogeheten coronabooster.



In het najaar wordt echter ook altijd het griepvaccin gegeven aan zestigplussers en mensen met onderliggende ziektes. De onderzoekers van het Nijmeegse academische ziekenhuis gaan nu bekijken hoe die twee vaccins zich tot elkaar verhouden.



,,Versterken de vaccins elkaar, of juist niet? Welke volgorde van vaccinatie zorgt voor de meeste antistoffen tegen het coronavirus? En kunnen we de prikken tegelijk geven, of moet er juist een bepaalde periode tussen zitten? Dat zijn vragen waar we antwoorden op willen”, stelt hoogleraar Interne geneeskunde Mihai Netea, die het onderzoek leidt.