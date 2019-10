Griepprikken door vertraging met vaccins later gezet

Australië

Het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, de evenknie van de Nederlandse gezondheidsdienst RIVM, adviseerde Amerikaanse medici begin deze maand om eerder de griepprik te geven. Dat heeft te maken met het feit dat de griepgolf in Australië bijna twee maanden eerder de top bereikte dan normaal. De verwachting is dat daardoor mogelijk ook elders in de wereld de griep eerder toeslaat.



Carl Koppeschaar, een van de initiatiefnemers van het onderzoek De Grote Griepmeting naar de verspreiding van griep en verkoudheid in Nederland en Vlaanderen, is verbaasd te horen dat sommige mensen tot begin december op de vaccinatie moeten wachten.



,,Dan duurt het nog twee weken voordat het hele immuunsysteem is opgestart. De verwachting is dat de epidemie op het Noordelijk halfrond ook eerder zou kunnen starten, maar dat is geen wet van Meden en Perzen. Als dat toch gebeurt, vissen de mensen die laat zijn gevaccineerd achter het net.’’