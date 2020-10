Griezelen en snoep hengelen, maar wel coronaveilig

NIJMEGEN /MALDEN - In veel plaatsen in het Rijk van Nijmegen zorgde de coronacrisis ervoor dat ook het jaarlijkse griezelfeest Halloween afgelast moest worden. Niet in de Hazenkamp. Bewoonster Anke de Groot nam het initiatief om de kinderen toch hun rondje langs de deuren te maken om onderweg te huiveren en te lachen om eng verklede buren . En intussen natuurlijk ook een lekkere tas vol snoep verzamelen.

,,Ik heb via Facebook voorgesteld om een corona-veilige Halloween te houden”, vertelt De Groot. ,,Buren die kinderen willen ontvangen kunnen een kaarsje voor hun raam zetten of een buiten bij een pompoen. Ik heb tegen mijn eigen kinderen gezegd om niet bij anderen aan te bellen. Om veilig snoep te kunnen uitdelen, geven wij ze een visnetje mee en een lange stof met een nephand eraan. Het is al langer zo dat we alleen snoep geven dat verpakt is in plastic.”

Verkleed als coronavirussen

In Huize De Groot wordt elk jaar veel zorg besteed aan een goede Halloween. De Groot: ,, Vorig jaar hadden we zelfs twee verschillende versies: dan konden de kinderen die langs kwamen kiezen tussen een heftige en een milde. Zodat het niet te eng werd. Ik vond het heel erg om het niet door te laten gaan. Mijn kinderen zijn 9 en 11 en op die leeftijd merken ze niet zoveel van corona. Met wat aanpassing kan het nest doorgaan. We zijn dit jaar zelfs in stijl gebleven: we hebben ons verkleed als coronavirussen.”

Andere fanatieke Halloween-vierders vonden het toch beter om het festijn een jaartje af te gelasten, zoals de bewoners van de Hoogenhof in Malden. Daar werd de mededeling verspreid: ‘In verband met corona is het helaas niet mogelijk om dit jaar Halloween te organiseren in de wijk zoals u van ons gewend bent. Na overleg met verschillende partijen willen wij u als ouders en/of oud-deelnemers dan ook vragen om op zaterdag 31 oktober niet langs deuren te gaan voor trick-or-treat.’