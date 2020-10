‘Grijp in op Lentse kruising waar kinderen oversteken, wacht niet tot er een ernstig ongeluk gebeurt’

Nu ook snel resultaat in Nijmeegse teststra­ten

30 oktober NIJMEGEN - Binnen een kwartier weten of je corona hebt of niet? Vanaf morgen kun je voor zo’n snelle uitslag terecht in een nieuwe teststraat aan de Griftdijk 201 in Lent. Werknemers uit de regio kunnen sinds donderdag al voor een sneltest naar de bestaande testlocatie aan de Wijchenseweg.