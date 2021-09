Groei aantal buitenlandse studenten in Nijmegen door Brexit: Radboud komt 200 kamers te kort

column marcel Rözer Dag medemens uit Afghanis­tan, welkom in Nijmegen

1 september Dag medemens uit Afghanistan, welkom in Nijmegen. We hopen dat we je een beetje kunnen helpen en troosten. Weet alvast dat jullie bij de meesten van ons welkom zijn. Misschien hebben jullie gehoord wat er gebeurde in Harskamp, een dorp hier niet ver vandaan. Daar hebben tweehonderd domme jongens jullie landgenoten heel erg bang gemaakt. We schamen ons voor deze actie.