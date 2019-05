Groene lijn van 8 kilometer langs alle attracties in centrum Nijmegen

Het gaat dan om monumentale gebouwen, parken, musea en andere culturele hotspots, kunstwerken, leuke winkels en gezellige cafeetjes. Toeristen die de groene belevenisroute volgen, leren zo de stad gratis kennen zonder dat ze een officiële gids of routeboekje nodig hebben. Onderweg komen zij informatieborden tegen en zogenoemde objectenbeeldjes, die de naam ‘Krupertjes’ krijgen.

In Nantes werkt het prima

Het idee van zo’n laagdrempelige route door de stad is afkomstig van het Franse Nantes, waar al jaren La Ligne Verte bestaat. ,,Beter goed gejat dan slecht bedacht”, legt wethouder Monique Esselbrugge van economie uit. Zij ziet de groene route door het centrum van Nijmegen als een goede vorm van citymarketing. ,,In Nantes werkt dat prima. Daar wordt La Ligne Verte in vrijwel alle online en offline reisgidsen genoemd.”

De toeristische belevenisroute die bezoekers van de stad langs alle bezienswaardigheden van het Nijmeegse centrum voert, loopt niet over de Waalkade, Ziekerstraat, Hertogstraat, Molenstraat, Broerstraat en Houtstraat. ,,Het gaat nog maar om een conceptroute”, volgens wethouder Monique Esselbrugge.

Een beetje nuilen is goed voor naamsbekendheid

Ze gaat er dan ook vanuit dat er nog vele discussie ontstaan over het traject. ,,Een ondernemer wil juist dat de route wel langs hun deur komt, een bewoner ziet die groene lijn juist liever ergens anders.” Een beetje reuring de komende tijd is goed voor de naamsbekendheid van de groene lijn, vindt de gemeente. Het ‘nuilen’ gaat waarschijnlijk niet alleen over de route maar bijvoorbeeld ook over de lelijke groene lijn door de stad.

Volledig scherm Ook op de route: Kronenburgerpark. © Paul Rapp

Er staan al vele verschillende en diverse wegwijzers in de stad, maar de ervaring in onder meer Nantes leert dat het trekken van een eenvoudige groene lijn heel doeltreffend kan werken. Bezoekers worden gericht door de stad geleid en hoeven zo niets te missen. Het is zelfs leuk voor mensen die de stad al langer kennen maar zo toch nog altijd verborgen gebleven bouwwerken en attracties kunnen ontdekken.

Gratis werkt het beste