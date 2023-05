GroenLinks komt met cursus hoe om te gaan met rechtse meningen op feestjes

Normaal zorgen alleen tractors hier voor vertraging, nu alwéér files in polder: fietser zelfs sneller dan bus

Files staan er bijna nooit in de Ooijpolder. Als het al eens langzaam rijden is, komt dat door een tractor of verdwaalde toerist. Dit jaar is het anders. Voor de tweede keer in korte tijd belanden polderbewoners deze week in opstoppingen die je normaal alleen in de stad ziet.