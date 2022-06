GroenLinks wil actie rond energietoeslag: ‘Sluit studenten hier niet langer van uit’

Huisgenoot die Tim (37) doodschoot ‘verkeerde in waanwereld’ en krijgt tbs opgelegd

De 23-jarige Adnan A. die die in augustus vorig jaar zijn huisgenoot Tim (37) doodschoot in Nijmegen, heeft tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen. Van verdere rechtsvervolging werd de man ontslagen. ,,U verkeerde in een waanwereld. Het risico dat u weer heel gevaarlijke dingen gaat doen is heel groot”, aldus de rechtbank

14 juni