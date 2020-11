Groenschool Energieweg op de vlucht voor gif-uitstoot van de asfaltcentrale

Benzeen is een kankerverwekkende stof. De vergunning die het Nijmeegse college van burgemeester en wethouders wil verlenen, is volgens Helicon-directeur Arjen Jaarsma onmogelijk te combineren met de groene uitstraling die zijn school nastreeft. En met de veiligheid voor zijn leerlingen.



Jaarsma: ,,We zijn compleet overvallen door het voornemen van de gemeente. Pas in september hoorden we er voor het eerst over. Hoe raar is het dat je zonder overleg instemt met meer uitstoot, terwijl er meerdere scholen (ook het Dominicus College, FH) in de buurt liggen? We waren zelfs al rond met de aanbesteding. Dit is zonde van onze tijd. Het hele traject heeft ons ook al tienduizenden euro's gekost.”



Binnen 2,5 jaar zou nieuwbouw - 30.000 vierkante meter, met tal van modeltuinen en dierverblijven - verrijzen op de huidige schoollocatie. Niet alleen een gebouw ter vervanging van de mbo-opleiding met 750 studenten aan de Energieweg, maar ook de Helicon-groenschool met 500 middelbare scholieren aan de Marga Klompélaan zou hier worden gehuisvest.