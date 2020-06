Groep jongeren keert zich tegen duo dat vechtpartij wil sussen op Nijmeegse Waalstrand

Ziekenhuis

De politie kreeg die zaterdag om 23.30 uur de melding van een vechtpartij, waar naar schatting 20 tot 50 mensen bij betrokken waren. Toen de agenten op de betreffende plek in de Ooij arriveerden, werd er al niet meer gevochten en gingen jongeren ervandoor. Wel konden agenten van meerdere personen hun gegevens noteren. Voor de zekerheid heeft de politie de 30-jarige naar het ziekenhuis gebracht. Later meldde ook het tweede slachtoffer zich bij de politie.

Er zijn videobeelden van geweldpleging

Er waren veel mensen op de been. De agenten spraken met diverse getuigen. ,,Het precieze verhaal of de reden is nog niet bekend omdat er meerdere betrokkenen en verhalen zijn. Ons onderzoek richt zich erop om dit te achterhalen.



Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Als er mensen zijn die erbij waren of die iets gezien hebben en zij hebben ons nog niet gesproken, horen we dat natuurlijk graag’’, aldus een politiewoordvoerder.



Videobeelden die de politie in handen heeft, laten zien dat ongeveer tien personen deelnamen aan de geweldpleging.